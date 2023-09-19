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Киевский режим отказался принять десять немецких танков Leopard 1A5 из-за их «плачевного» состояния. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

«Поскольку нет ни подготовленного технического персонала, ни достаточного количества запчастей, переправлять Leopard на Украину нет смысла», - говорится в публикации.

Полгода назад немецкая сторона вызвалась передать Украине 100 старых танков Leopard, сентябрьская отправка боевых машин должна быть второй по счету, однако, по данным издания, проект поставок переживает «существенные проблемы».

При этом Киев передал причины отказа немецкому правительству, в ФРГ уже направили в польский Жешув, который является железнодорожным узлом переправки вооружения и военной техники НАТО на Украину, своих экспертов.

Напомним, ранее немецкий военный эксперт Ральф Тиле назвал «металлоломом» старые немецкие танки Leopard, поставляемые Украине, которые на самом деле являются достаточно уязвимыми и не способны преломить ситуацию на передовой.