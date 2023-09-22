К месту проведения митингов в Ереване подъехал автозак

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К толпе митингующих в Ереване подъехал автобус, из которого вышли полицейские в красных беретах. Сообщается, что в пятницу, 22 сентября, были задержаны около 30 демонстрантов.

В ходе протестов также задержали Левона Кочаряна, сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сообщает LIFE со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов массово задерживают, усаживают в машины и отвозят в отделения всех, кто предпринимает попытки перекрыть и блокировать движение по центральным улицам армянской столицы. Ситуация обострилась, между митингующими и полицией начались драки и беспорядки.

Напомним, после обострения ситуации в Нагорном Карабахе оппозиция Армении заявила о создании Нацкомитета по отстранению от власти действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие осадили здание правительства в Ереване и скандируют политические лозунги. По мнению старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, конфликт в Карабахе не скажется на положении армянского премьера. Эксперт отметил, что Пашинян не раз показывал, что может консолидировать общество и «работать с улицей».