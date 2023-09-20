В Армении заявили о создании Нацкомитета по отстранению Пашиняна от власти

В центре Еревана протестующие столпились у здания правительства, перекрыли дороги и требуют отставки Никола Пашиняна.

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Оппозиция Армении заявила о планах отстранить от власти действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна. В центре Еревана не утихают митинги. Протестующие осадили здание правительства и скандируют политические лозунги.

«Мы разработали программу действий, конечная цель которых - отстранение от власти действующего режима», - заявил «Интерфаксу» бывший вице-спикер парламента Армении, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян во время митинга перед зданием правительства.

По его словам, большинство представителей системной оппозиции приняли решение о создании Национального комитета. Протесты у здания правительства в Ереване начались накануне. Люди требуют отставки Пашиняна, обвиняя власти в случившемся в Нагорном Карабахе, где азербайджанская сторона накануне объявила о начале антитеррористических мероприятий. Официальный Ереван счел действия Баку агрессией.

Сегодня, 20 сентября, при посредничестве российских миротворцев, достигнута договоренность о прекращении огня между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха.