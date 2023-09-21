Эксперт Притчин: Пашинян может перезагрузить повестку после конфликта в Карабахе

Ранее оппозиция в Армении заявила о создании Нацкомитета по отстранению от власти действующего премьера Никола Пашиняна.

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Обострение ситуации в Нагорном Карабахе не скажется на положении премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил старший научный сотрудник центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Станислав Притчин.

«Во-первых, ему не предстоит никаких серьезных выборов в ближайшее время, которые бы могли покачнуть, то есть у него есть время до следующих выборов полностью перезагрузить повестку, перенастроить и создать какие-то поводы, на которые он будет опираться в следующей кампании», - сказал он.

Эксперт отметил, что армянский премьер не раз показывал, что может консолидировать общество и «работать с улицей».

«На любые акции протеста оппозиции он собирает не менее многочисленные толпы уже своих сторонников. В этом плане Пашинян умеет работать с обществом, умеет переформатировать пространство, даже в условиях отсутствия каких-то заметных результатов. Он даже в таких условиях сохраняет возможность находиться у власти и вполне себя уверенно чувствует», - добавил собеседник телеканала.

Ранее армянская оппозиция заявила о планах отстранить от власти действующего премьер-министра. Протестующие столпились у здания правительства в центре Еревана, перекрыли дороги и требовали отставки Никола Пашиняна, обвинив власти в случившемся в Нагорном Карабахе.