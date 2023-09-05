Больше не «неубиваемый»: на Украине уничтожен первый британский Challenger 2

Британский танк, который Киев преподносил как оружие победы, сгорел на Запорожском направлении. Это первая зафиксированная потеря Challenger 2. Лондон всегда гордился тем, что еще ни разу не терял эти танки в бою, хотя машина поступила на вооружение в 1994 году. А теперь нашумевшее видео с передовой публикуют западные СМИ.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: UK-Ministry-of-Defence,Globallookpress

Более чем эмоциональная реакция оператора-любителя говорит о том, что в этот момент он скорее всего попал под обстрел российской артиллерии. Ранее, по всей видимости, под ударом оказался и один из украинских танков, в котором авторы ролика тут же распознали британский Challenger 2.

Машина вся в дыму, но в охваченной огнем башне действительно угадываются очертания танка, который ВСУ держали в резерве до последнего в расчете на то, что именно он и должен будет обеспечить прорыв российской обороны.

«Короткий ствол, угловатая башня приплюснутая и вся остающаяся конфигурация - я могу утверждать, что это Challenger 2. Эти танки были на вооружении 82-й воздушно-десантной бригады. Это стратегический аэромобильный резерв Ставки верховного командования Украины. И вот то, что они пошли сейчас в бой, говорит о том, что все! - под Работино пошли в бой последние резервы. То, что они их начали использовать и подбит этот танк, говорит о том, что уязвимость ВСУ на этом направлении возрастает в разы», - говорит главный редактор ИА ANNA NEWS полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Крупнейшие британские издания одно за другим тиражируют это видео. Английские налогоплательщики почти месяц пребывали в неведении о дальнейшей судьбе отправленных на Украину 14 танков Challenger 2. Как и уже засветившиеся американские бронетранспортеры Stryker, как минимум три из которых тоже уничтожены, и немецкие БМП Marder, основные тяжелые танки из Англии были переданы украинской 82-й десантно-штурмовой бригаде. Их появление в районе села Работино подтверждает, что именно Запорожское направление должно было стать плацдармом для прорыва.

«Сама эта 82-я бригада должна была использоваться как средство развития успеха, как средство развития прорыва. Но поскольку линия обороны так и не была прорвана и наступление противника увязло у Работино, противник сейчас, по сути, бросает в атаку силы, которые предназначались для развития успеха. И естественно, что это резко снижает любые возможности даже в случае каких-то тактических успехов по развитию наступления в глубину», - говорит эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Американский журнал Forbes отмечает: танк Challenger 2 подбили спустя всего лишь несколько дней после выхода интервью украинских военных, в котором они сравнивали эту машину со снайперской винтовкой и рассказывали, как попали в российский Т-55 с 5 километров.

«Когда пехота видит, что ты едешь на танке, даже если у них нет патронов, они выбегут из окопа и пойдут за тобой добивать их ногами. А все, кто видит такие танки, говорят: “Вау, что это такое?”» - писал один из пользователь X/Twitter.

По словам экспертов, скорее всего, британский танк Challenger 2 был брошен на поддержку пехоты, но сам подорвался на мине. Вместе с ним из строя был выведен еще один танк уже украинского производства, модернизированный Т-64, и бронеавтомобиль.

«Их накрыли либо артиллерийским огнем, либо ударами БПЛА. Видимо, была колонна, которая двигалась в район Работино и попала под обстрел. “Вихрь” мог прилететь с вертолета, артснаряд высокоточный или дрон “Ланцет”», - считает Борис Рожин.

На сайте Минобороны королевства Challenger 2 все еще числится как гроза всех остальных танков. В описании к нему говорится: участвовал в военных операциях в Боснии и Герцеговине, Косове и Ираке и нигде не знал поражения. Если сейчас информация об утрате танка официально подтвердится, то эту статью впору переписывать. Хотя и раньше у экспертов к ней были вопросы.

«Этот танк никогда не участвовал в прямом столкновении с противотанковыми средствами противника. В Ираке он не выходил на линию огня. Один танк был поражен от дружеского огня США, а так он больше нигде не участвовал», - говорит Анатолий Матвийчук.

И это подтверждает почти полное отсутствие экспортных контрактов. Ко вторым Challenger проявляли интерес лишь некоторые азиатские страны.

«Мы видим это по экспортным характеристикам. Если Leopard многие страны закупают, большого желания покупать британские танки нет. И сама Британия их производство прекратила. И имеет очень ограниченное количество на вооружении», - говорит Борис Рожин.

На Украине для доставки этих танков не оказалось даже соответствующих железнодорожных путей. Кроме этого, возникли сложности с обслуживанием.

«Вся его силовая установка - она ну чисто английская. Чтобы ее обслуживать, нужны хорошо подготовленные специалисты. Самое главное - расходные материалы: гусеницы, запчасти, шестеренки, да даже болты. У нас болты наружные с головкой, а у них внутренние, под шестигранники. То есть, это все необходимо иметь сервисное обслуживание. И стоит ли ради 12 Challenger британцам развертывать свои сервисные центры, я сомневаюсь», - говорит Анатолий Матвийчук.

Главное, что отличает британский танк Challenger 2 - нарезная пушка и архаичная система заряжания. Чтобы выстрелить из него, надо совершить аж четыре действия. А это - время.