Зеленскому отказали в выступлении перед Конгрессом США

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти напомнил, что Зеленский уже выступал в конгрессе.

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Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США. Он объяснил причину отказа отсутствием времени в связи с занятостью американских парламентариев, сообщает NBC News.

«Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», - отмечает телеканал.

Маккарти напомнил, что Зеленский уже выступал в конгрессе.

Сегодня Зеленский выступал на Генассамблее ООН, но зал был полупустым. Украинские журналисты взяли фрагменты из выступления, которое вызвало у собравшихся реальный интерес, и забыли исключить оттуда кадры с самим Зеленским. В итоге из показанного видео выходило, что Владимир Зеленский слушал свое же выступление.

В декабре 2022 года Зеленский выступил на совместном заседании обеих палат конгресса на английском языке. Он требовал от конгрессменов нарастить санкционное давление на РФ, а также попросил предоставить Украине танки и самолеты.