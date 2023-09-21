На самом деле Владимир Зеленский выступал перед полупустым залом. Киевские журналисты решили скрыть это от своей аудитории, но не учли один нюанс.

© Фото: ТРК «Звезда»

Владимир Зеленский выступал на Генассамблее ООН, но его речью заинтересовалось не так уж и много делегатов - зал был полупустым.

«Звезда» нашла оригинальную трансляцию выступления Зеленского, без украинского монтажа. Сравнить это видео с потугами телевизионщиков киевского режима можно ниже, где представлена публикация из нашего Тelegram-канала.

Стремясь прикрыть непопулярность выступающего, украинские журналисты слишком увлеклись монтажом. Они взяли фрагменты из выступления, которое вызвало у собравшихся реальный интерес, и забыли исключить оттуда кадры с самим Зеленским.

В итоге из показанного на украинскую аудиторию видео выходило, что Владимир Зеленский слушал свое же выступление. Все как в классическом советском мультфильме: «Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла!»

Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал остановить Зеленского, заявив, что он никогда не захочет мира.