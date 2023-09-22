Пассажирам без ремня рассказали, смогут ли они обмануть камеры с помощью одежды

В Москве непристегнутых пассажиров начали ловить 206 комплексов с нейросетью.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе со «Звездой» рассказал пассажирам, которые любят ездить непристегнутыми, смогут ли они обмануть камеры с помощью одежды.

Накануне стало известно, что в Москве непристегнутых пассажиров начали ловить 206 комплексов, оснащенных нейросетью. Штраф 1 000 рублей должен будет оплатить собственник авто.

Эксперт обратил внимание на то, что некоторые водители и пассажиры пытаются обойти закон, например надевая одежду с полосками, чтобы обмануть камеры.

«Все это сделать сложнее и сложнее, потому что камеры совершенствуются, технология не стоит на месте. Поэтому определение нарушений происходит точнее», - сказал он.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе со «Звездой» рассказал, смогут ли камеры ловить пассажиров, которые едут на задних сиденьях.