Пассажирам без ремня рассказали, смогут ли они обмануть камеры с помощью одежды
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе со «Звездой» рассказал пассажирам, которые любят ездить непристегнутыми, смогут ли они обмануть камеры с помощью одежды.
Накануне стало известно, что в Москве непристегнутых пассажиров начали ловить 206 комплексов, оснащенных нейросетью. Штраф 1 000 рублей должен будет оплатить собственник авто.
Эксперт обратил внимание на то, что некоторые водители и пассажиры пытаются обойти закон, например надевая одежду с полосками, чтобы обмануть камеры.
«Все это сделать сложнее и сложнее, потому что камеры совершенствуются, технология не стоит на месте. Поэтому определение нарушений происходит точнее», - сказал он.
Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе со «Звездой» рассказал, смогут ли камеры ловить пассажиров, которые едут на задних сиденьях.