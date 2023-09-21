В Москве непристегнутых пассажиров начали ловить 206 камер с нейросетью

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Причем в случае, если это ПДД будет нарушено, штраф будет выписан не на пассажира, а на владельца транспортного средства.

«Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта», - добавил Ликсутов.

Ранее корреспондент «Звезды» разобрался, при каких условиях можно оспорить штраф за нарушение правил дорожного движения.