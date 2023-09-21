В Москве непристегнутых пассажиров начали ловить 206 камер с нейросетью
Штраф придется оплатить владельцу автомобиля, отметили в Дептрансе.
© Фото: Rolf Vennenbernd, dpa, Global Look Press
Камеры на дорогах Москвы начали фиксировать непристегнутых пассажиров. Об этом говорится в Telegram-канале московского Дептранса.
Заммэра столицы, руководитель департамента Максим Ликсутов уточнил, что теперь 206 комплексов, оснащенных нейросетью, будут наблюдать за тем, чтобы пассажиры использовали по назначению ремни безопасности.
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