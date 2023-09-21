Автоэксперт Колодочкин: камеры не смогут ловить пассажиров на задних сиденьях

Он напомнил, что если пассажир в авто не пристегнут - это вина водителя.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе со «Звездой» оценил начало работы в Москве камер с нейросетью, которые способны фиксировать непристегнутых пассажиров.

Он заявил, что полностью поддерживает такие меры, так как использование ремней пассажирами сильно влияет на безопасность и в некоторых ситуациях может спасти жизни людей.

Если пассажир в авто не пристегнут - это вина водителя, так как он должен донести до пассажира, что в случае отказа пристегнуться он «пойдет пешком», подчеркнул Колодочкин.

«На задних (сиденьях. - Прим. ред.) тоже должны пристегиваться, но думаю, что камера туда никаким чудом не дотянется...» - сказал он.

Напомним, ранее в столичном Дептрансе сообщили, что теперь камеры начали ловить непристегнутых пассажиров. Штраф составит 1 000 рублей. Автоэксперт Максим Кадаков объяснил «Звезде», что его должен будет оплатить автовладелец.