В стране и мире В подмосковном Щелкове тушат мощный пожар в двухэтажном здании Анна Назайкина Данных о погибших и пострадавших нет. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В подмосковном Щелкове горит нежилое двухэтажное здание, сотрудники экстренных служб ликвидируют возгорание, сообщили в МЧС России. К настоящему моменту информация о погибших и пострадавших не поступала. «Площадь пожара в подмосковном Щелкове увеличилась до 1,2 тыс. кв. м», - приводит выдержку из сообщения RT. Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 1 000 «квадратов», однако теперь огонь распространился на 1 200 «квадратов». Накануне мощный пожар произошел в Щербинке. Там загорелись покрышки и картон на территории торгового здания. Позже жители Южного Бутова пожаловались на едкий дым, который распространился из-за пожара. Экспертное мнение и аналитика