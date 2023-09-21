В Щербинке горят покрышки и картон в торговом здании
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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В Щербинке горит торговое здание, экстренные службы ликвидируют пожар, сообщили «Звезде» в ГУ МЧС России по Москве.
ЧП произошло в недостроенном помещении на Симферопольском шоссе - там загорелись покрышки и картон.
Кадры пожара в социальных сетях распространяют очевидцы и местные жители.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.