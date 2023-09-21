В стране и мире В Щербинке горят покрышки и картон в торговом здании Анна Назайкина Информации о пострадавших и разрушениях нет. © Видео: aaarishaaa14, Telegram © Фото: torty_julia_razz, Telegram Читайте нас на: В Щербинке горит торговое здание, экстренные службы ликвидируют пожар, сообщили «Звезде» в ГУ МЧС России по Москве. ЧП произошло в недостроенном помещении на Симферопольском шоссе - там загорелись покрышки и картон. Кадры пожара в социальных сетях распространяют очевидцы и местные жители. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет. Экспертное мнение и аналитика