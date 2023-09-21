Жители Южного Бутово пожаловались на едкий дым из-за пожара в Щербинке

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Южное Бутово, район на юго-западе Москвы, постепенно начало заволакивать едким дымом, улицы района заполняет запах гари, жалуются местные жители.

«Запах очень едкий, стойкий, прям устойчивый запах гари распространяется по всему району. Как мы можем видеть, пожар пока что до конца еще вообще не потушен», - рассказала «Звезде» местная жительница.

Она добавила, что столб дыма уже не такой сильный, но все еще заметен, пожар до сих пор окончательно не потушили.

Напомним, сегодня днем в МЧС России сообщили о пожаре в торговом здании на Симферопольском шоссе, где в недостроенном помещении загорелись покрышки и картон. На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.