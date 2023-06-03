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Байдену посоветовали трость и осторожность, чтобы не падать

Дмитрий Трунов
12:24 03.06.2023
Медик обратил внимание на то, что у президента скованная, «шаркающая» походка, которая, скорее всего, объясняется артритом.
Байдену посоветовали трость и осторожность, чтобы не падать
© Фото: Yuri Gripas - Pool, CNP, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Президенту США Джозефу Байдену нужно пользоваться тростью на неустойчивой поверхности и вообще быть осторожнее, чтобы не падать. Такую рекомендацию высказал в эфире CNN кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер, сообщает «360».

Рейнер сказал, что в ситуации с последним падением Байдену просто не повезло, но в целом пожилые люди падают достаточно часто. Медик обратил внимание на то, что у президента скованная, «шаркающая» походка, которая, скорее всего, объясняется артритом. Поэтому, запнувшись обо что-то, ему трудно сохранять равновесие.

Осторожность и трость, по словам Рейнера, помогут Байдену. Со стороны это может выглядеть не очень хорошо, но все равно лучше, чем падение, сказал он.

Байден в очередной раз упал на публике, поздравляя курсантов Академии Военно-воздушных сил США 1 июня. По словам директора по связям с общественностью Белого дома Бена Лаболта, президент споткнулся о мешок с песком, который лежал на цене.

Потом в тот же день американский президент ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома.

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