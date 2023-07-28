Байден ушел с трибуны, не подписав документ, ради которого приехал

Президент США вспомнил, что забыл подписать документ, после того, как ему подсказал помощник.

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Президент США Джо Байден ушел со сцены, забыв подписать документ, ради которого он приехал с командировкой в штат Мэн. Байден вернулся к трибуне после напоминания помощника.

«Я забыл, что не подписал приказ. Столько разговоров и никакого действия», - сказал Байден.

Президент ушел с трибуны, закончив свое выступление, чтобы поприветствовать собравшихся, через несколько минут помощник напомнил американскому лидеру, что на трибуне лежит неподписанный документ.

Речь идет о приказе о поддержке американских производителей. После подписания Байден вернулся к присутствующим и продолжил пожимать всем руки.

В середине июля бывший президент США Дональд Трамп назвал Байдена «некомпетентным человеком», который не по праву занимает пост президента в сложные для Соединенных Штатов времена.

Ранее Байден заблудился на сцене после выступления в Филадельфии. Ему понадобилась помощь, чтобы уйти со сцены.