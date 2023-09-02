Кассетный снаряд ВСУ залетел в квартиру в Донецке

На полученных из Донецка кадрах видео последствия обстрела: поврежденные снарядами квартира и машина.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Число пострадавших от обстрела в Петровском районе Донецка выросло до восьми человек. На кадрах съемочной группы «Звезды», которая работает на месте происшествия, видно, что один из снарядов попал в жилой многоквартирный дом и пробил стену квартиры.

Кроме того, осколками выбиты окна, пострадала и припаркованная во дворе машина. Часть снаряда залетела в квартиру местной жительницы. Как сообщили специалисты МЧС на месте, боеприпас оказался кассетным.

Ранее сообщалось, что о прямом попадании снаряда ВСУ в здание школы-интерната в Петровском районе Донецка. По данным на утро 2 сентября пострадавшими числились 6 человек, сейчас их число достигло 8.