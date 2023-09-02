Жительница Донецка рассказала, что чудом избежала гибели при обстреле ее дома

Женщина рассказала, что украинские боевики не в первый раз осуществляют атаку по ее дому.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Хозяйка квартиры в Донецке рассказала «Звезде», что когда в ее комнату попал снаряд украинских боевиков, она находилась на кухне.

«Встала в 8 часов утра, пошла на кухню пить чай. Вот он прилет. Тут (в комнате - Прим. ред.) я вообще нахожусь. Думала, что она самая безопасная. Если бы я тут спала, представляете?Кровать тут проломило, там проломило», - рассказала женщина.

Она добавила, что украинские националисты не в первый раз бьют по ее дому. По ее рассказу, первый раз боевики ударили в 2015 году. Также она показала осколок снаряда. Женщине сообщили, что киевский режим использовал кассетный боеприпас.

Ранее мэр Донецка сообщил, что украинские боевики обстреляли школу-интернат в городе. В результате атаки были ранены шесть человек, многоэтажный дом и крыша школы-интерната.