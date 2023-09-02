Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в крышу школы-интерната

В результате обстрела Донецка украинскими боевиками ранены шесть человек, пострадали многоэтажка и крыша школы-интерната.

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Два мужчины и четыре женщины получили ранения, пострадала крыша школы-интерната в Донецке в результате обстрела украинскими боевиками. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал мэра города Алексея Кулемзина.

«При обстреле Петровского района произошло прямое попадание в крышу учебного корпуса школы-интерната №3», - говорится в сообщении.

Мэр Донецка также сообщил, что шесть человек получили ранения. Кулемзин призвал всех быть осторожными, поскольку обстрел продолжается. В городе также пострадала многоэтажка и выбито остекление в домах барачного типа.

Ранее при обстреле ВСУ Донецка в День знаний погибла шестилетняя девочка, еще 10 человек ранены. Противник выпустил по городу 15 ракет из РСЗО.