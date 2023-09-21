Лидер партии «Патриоты» уверен, что главарь киевского режима никогда не захочет мира.

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Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не привели к катастрофе. Такое заявление сделал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в X (Twitter). По его словам, главарь киевского режима никогда не захочет мира.

«Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России (обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу...). Это еще раз доказывает его безумный и до крайности своенравный характер», - подчеркнул Флориан Филиппо.

Напомним, украинского посла вызвали в МИД Польши. Ему выразили протест в отношении речи Владимира Зеленского на ГА ООН, во время которой он высказал сомнения в «солидарности» Варшавы с Киевом.

Ранее Анджей Дуда призвал Украину помнить о той помощи, которую получает от Польши, на фоне споров по поводу импорта зерна. Он сравнил страну с «утопающим», который способен утянуть на дно.