В Пентагоне заявили об окончании эпохи превосходства США в военных технологиях

В дальнейшем Вашингтон должен учиться у других стран, сказала помощник шефа Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу.

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Период превосходства Соединенных Штатов в военных технологиях завершился, заявила помощник шефа Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин в своем выступлении в Институте Рональда Рейгана. Об этом сообщает ТАСС.

В дальнейшем США должны учиться у других стран, сказала Карлин. Она предложила упростить международные правила торговли оружием, которые регулируют экспорт американских военных технологий. По словам представителя Пентагона, эти правила сковывают обмен разработками с партнерами и союзниками.

Эти правила создавались в те времена, когда Вашингтон доминировал в сфере военных разработок и не было необходимости учиться чему бы то ни было у других, отметила Карлин. Но ситуация изменилась, и Штатам нужно многому учиться, а для этого требуется обмен с союзниками и партнерами, сказала она.

В понедельник в округе Уильямсберг американского штата Южная Каролина нашли обломки истребителя F-35, который пропал при неясных обстоятельствах в воскресенье. Известно, что пилот катапультировался, он госпитализирован. В ходе его поисков военные обратились за помощью к местным жителям.