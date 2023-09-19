В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США нашли обломки пропавшего истребителя F-35

Сергей Лебедев
02:12 19.09.2023
Разбившийся самолет обнаружили в двух часах езды к северо-востоку от объединенной базы Чарльстон.
В США нашли обломки пропавшего истребителя F-35
© Фото: Staff Sgt. Alexander Cook, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В округе Уильямсберг американского штата Южная Каролина обнаружили обломки истребителя F-35, пропавшего после несчастного случая в воскресенье. Об этом со ссылкой на официальные лица сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что части разбившегося самолета нашли в двух часах езды к северо-востоку от объединенной базы Чарльстон.

Напомним, ранее стало известно об исчезновении самолета после того, как его пилот был вынужден катапультировался.

На данный момент обстоятельства ЧП не раскрываются. Сейчас идет расследование произошедшего инцидента.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:58 В стране и мире
Видео
Путин призвал правительство и Центробанк принять меры по укреплению рубля
17:19 В стране и мире
Собянин отправил в отставку правительство Москвы
16:53 В стране и мире
Россиянам запретили прилетать в Чехию
16:04 В стране и мире
В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день своего освобождения
15:39 В стране и мире
Видео
Мощные взрывы прогремели у здания администрации Донецка
Популярное
Видео
В Санкт-Петербурге самосвал насмерть переехал мужчину на самокате
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.