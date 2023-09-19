В США нашли обломки пропавшего истребителя F-35

Разбившийся самолет обнаружили в двух часах езды к северо-востоку от объединенной базы Чарльстон.

© Фото: Staff Sgt. Alexander Cook, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

В округе Уильямсберг американского штата Южная Каролина обнаружили обломки истребителя F-35, пропавшего после несчастного случая в воскресенье. Об этом со ссылкой на официальные лица сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что части разбившегося самолета нашли в двух часах езды к северо-востоку от объединенной базы Чарльстон.

Напомним, ранее стало известно об исчезновении самолета после того, как его пилот был вынужден катапультировался.

На данный момент обстоятельства ЧП не раскрываются. Сейчас идет расследование произошедшего инцидента.