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AP: в США ищут истребитель F-35 после катапультирования пилота

Максим Крюков
08:54 18.09.2023
По данным Associated Press, истребитель-бомбардировщик F-35 ищут в районе двух озер к северу от Норт-Чарлстона (штат Южная Каролина).
AP: в США ищут истребитель F-35 после катапультирования пилота
© Фото: defense.gov
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Власти Соединенных Штатов Америки занимаются поисками многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35 в штате Южная Каролина, который находится на юго-востоке страны, после того, как пилот катапультировался из воздушного судна. Об этом сообщает Associated Press (AP), ссылаясь на американских военных.

По данным информагентства, в воскресенье, 17 сентября, пилот самолета катапультировался в районе города Норт-Чарлстон около 14:00 по местному времени (21:00 мск). Отмечается, что его госпитализировали в стабильном состоянии. Власти выясняют обстоятельства произошедшего.

Имя пилота не называется. Самолет ищут в районе двух озер к северу от Норт-Чарлстона. Как передает AP, в связи с неблагоприятными погодными условиями к поиску присоединился вертолет правоохранительных органов штата.

В конце августа стало известно, что в американском штате Калифорния рухнул истребитель F/A-18. Как сообщал телеканал ABC, крушение боевого самолета произошло в районе авиабазы морской пехоты Мирамар в районе Сан-Диего.

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