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Бойцы СВО рассказали о своих планах после реабилитации и переподготовки

Роман Закурдаев
22:55 21.09.2023
Участникам СВО, прошедшим переподготовку во время реабилитации от полученных в зоне СВО травм, вручили сертификаты о дополнительном профобразовании.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В военно-медицинской академии имени Кирова состоялся выпуск военнослужащих-участников СВО. Они успешно окончили курс дополнительного профобразования и получили соответствующие сертификаты. Учились, пока проходили реабилитацию после тяжелых ранений. 

К примеру, не то, что ходить, шансы выжить после полученных травм у Алесьи Данодиной, военнослужащей ВС РФ, были минимальны. В нескольких метрах от нее разорвался натовский, 155-миллиметровый снаряд украинской артиллерии.

Сержант Данодина с позывным Ласточка попала под артобстрел в Артемовске, когда группа связистов возвращалась с боевого задания. Сначала луганские врачи, а потом и специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, совершили настоящее чудо.  Можно сказать, собрали Алесью «по частям».

«Вырвало, было, здесь все нервы, мышцы, должны были ампутировать выше локтя», - рассказала Данодина.

Начало августа этого года. «Звезда» снимала Алесью спустя всего полтора месяца после ее ранения. И уже тогда было заметно, что она изо всех сил старается как можно скорее вернуться к привычной жизни.

До сих пор в разных частях тела Алесьи сохраняются осколки. Пытались подсчитать их, но сбивались каждый раз, ведь, по словам военнослужащей, только в руке больше десятка. От мелких до сантиметровых.

Приказ Министра обороны за номером 1301. Это новая страница в жизни героической Ласточки. Присвоение очередного звания - лейтенант - и вручение Ордена Мужества.

Алесья решила остаться в рядах российских вооруженных сил. Теперь уже лейтенант Данодина прошла специальный курс переподготовки для бойцов, получивших ранение в зоне специальной военной операции. Будет служить старшим специалистом в Управлении кадров.

Государственные награды и очередные воинские звания вручили и другим бойцам, которые в стенах военно-медицинской академии кроме реабилитации прошли переобучение и получили новые специальности для службы в организациях Минобороны. 

«Весь набор служебного жилья мы предлагаем, показываем. Фотографии, видео у нас есть. Непосредственно сам военнослужащий может посмотреть и выразить свое согласие или отказ, и дальше прорабатываем, находим со всеми общий язык», - сказал Иван Верменников, заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны РФ.

Военнослужащий Даниил Ларионов вернется в родной Петрозаводск, где будет работать в военкомате. На руках жилищный сертификат на служебную квартиру.

«Выдали для одного меня достаточно просторную квартиру в хорошем районе и недалеко от военкомата. Квартира действительно 75 квадратных метров, и скоро будет свадьба у меня», - рассказал Ларионов.

Свои планы и у Алесьи Данодиной. Дома в Ростовской области сразу после реабилитации ее ждут родные и особенно 14-летняя дочь. Так долго в командировке мама еще не была.

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