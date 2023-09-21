Бойцы СВО рассказали о своих планах после реабилитации и переподготовки
В военно-медицинской академии имени Кирова состоялся выпуск военнослужащих-участников СВО. Они успешно окончили курс дополнительного профобразования и получили соответствующие сертификаты. Учились, пока проходили реабилитацию после тяжелых ранений.
К примеру, не то, что ходить, шансы выжить после полученных травм у Алесьи Данодиной, военнослужащей ВС РФ, были минимальны. В нескольких метрах от нее разорвался натовский, 155-миллиметровый снаряд украинской артиллерии.
Сержант Данодина с позывным Ласточка попала под артобстрел в Артемовске, когда группа связистов возвращалась с боевого задания. Сначала луганские врачи, а потом и специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, совершили настоящее чудо. Можно сказать, собрали Алесью «по частям».
«Вырвало, было, здесь все нервы, мышцы, должны были ампутировать выше локтя», - рассказала Данодина.
Начало августа этого года. «Звезда» снимала Алесью спустя всего полтора месяца после ее ранения. И уже тогда было заметно, что она изо всех сил старается как можно скорее вернуться к привычной жизни.
До сих пор в разных частях тела Алесьи сохраняются осколки. Пытались подсчитать их, но сбивались каждый раз, ведь, по словам военнослужащей, только в руке больше десятка. От мелких до сантиметровых.
Приказ Министра обороны за номером 1301. Это новая страница в жизни героической Ласточки. Присвоение очередного звания - лейтенант - и вручение Ордена Мужества.
Алесья решила остаться в рядах российских вооруженных сил. Теперь уже лейтенант Данодина прошла специальный курс переподготовки для бойцов, получивших ранение в зоне специальной военной операции. Будет служить старшим специалистом в Управлении кадров.
Государственные награды и очередные воинские звания вручили и другим бойцам, которые в стенах военно-медицинской академии кроме реабилитации прошли переобучение и получили новые специальности для службы в организациях Минобороны.
«Весь набор служебного жилья мы предлагаем, показываем. Фотографии, видео у нас есть. Непосредственно сам военнослужащий может посмотреть и выразить свое согласие или отказ, и дальше прорабатываем, находим со всеми общий язык», - сказал Иван Верменников, заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны РФ.
Военнослужащий Даниил Ларионов вернется в родной Петрозаводск, где будет работать в военкомате. На руках жилищный сертификат на служебную квартиру.
«Выдали для одного меня достаточно просторную квартиру в хорошем районе и недалеко от военкомата. Квартира действительно 75 квадратных метров, и скоро будет свадьба у меня», - рассказал Ларионов.
Свои планы и у Алесьи Данодиной. Дома в Ростовской области сразу после реабилитации ее ждут родные и особенно 14-летняя дочь. Так долго в командировке мама еще не была.