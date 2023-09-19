Участники СВО получили госнаграды и воинские звания в госпитале имени Вишневского

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Раненые участники спецоперации получили госнаграды и воинские звания, а также сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования. Об этом сообщает Минобороны России.

Все это бойцам вручал начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала военного госпиталя имени Вишневского в Москве.

Также Кузнецов передал военнослужащим слова благодарности от министра обороны России Сергея Шойгу. Он воздал должное мужеству, отваге и храбрости бойцов.

Также в мероприятии участвовали начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников и начальник группы отдела Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ полковник Александр Грюканов.

Грюканов отметил, что все эти военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия рядом объектов социальной инфраструктуры. Более 40 военнослужащим были вручены жилищные сертификаты.

Ранее «Звезда» показала кадры тренировок российских штурмовых отрядов в зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.