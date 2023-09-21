Раненым участникам СВО вручили награды и жилищные документы в ВМА имени Кирова

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Участники спецоперации прошли курс дополнительного профобразования в Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова. Там состоялся выпуск военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий.

Начальник Управления военного образования - замначальника Главного управления кадров Минобороны Игорь Муравлянников передал слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу. Военнослужащие получили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и государственные награды. По окончании лечения и реабилитации прошедшие переподготовку бойцы смогут служить в военных комиссариатах и других организациях оборонного ведомства.

Среди награжденных была военнослужащая Алесья Данодина, связист с позывным Ласточка. Она удостоена воинского звания «лейтенант» и ордена Мужества. В зоне спецоперации Ласточка выполняла задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы. Действия Данодиной способствовали поддержанию непрерывного управления войсками, что помогало отбивать вражеские атаки и переходить в контрнаступление.

Отличившимся вручили 10 госнаград, в том числе пять орденов Мужества, три медали «За отвагу», медаль Жукова и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Также военнослужащие получили жилищные документы. Решившим продолжить службу после реабилитации и переподготовки будут подобраны места в выбранных регионах страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.