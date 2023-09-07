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Украина поучила от США более $44,4 млрд за время президентства Джо Байдена. Такие цифры в своем заявлении озвучил Пентагон. Более $43 млрд Штаты перечислили Киеву после начала российской спецоперации по защите мирного Донбасса.

«Соединенные Штаты взяли обязательства на более чем 44,4 миллиарда долларов помощи в безопасности Украины с начала администрации Байдена, включая более чем 43,7 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года», - говорится в сообщении Пентагона.

Ранее представитель американского минобороны Сабрина Сингх анонсировала новый пакет военной помощи в $600 млн. В него войдут средства ПВО и боеприпасы. Кроме того, из запасников Пентагона в зону украинского конфликта отправятся боеприпасы для РСЗО HIMARS, снаряды калибра 105-мм, средства РЭБ, оборудование для разминирования и многое другое.

В Кремле неоднократно указывали, что попытки Белого дома накачать Украину вооружениями не изменят целей и ход спецоперации, которая будет доведена до конца.