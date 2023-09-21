МЧС опубликовала кадры тушения мощного пожара в Щербинке
Пожар распространился на кровлю, его площадь составляет 200 квадратных метров.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
По сообщению МЧС России, пожарные продолжают ликвидацию возгорания в недостроенном торговом здании в Щербинке. Для помощи в тушении пожара к месту происшествия направили вертолет Ка-32 МАЦ.
«Всего на месте работают 158 человек и 46 единиц техники. В том числе, вертолет Ка-32 МАЦ», - сказали в службе.
В МЧС добавили, что огонь распространился далее на кровлю и теперь занял территорию на общей площади равной 200 квадратным метрам.
Напомним, сегодня днем в МЧС России сообщили о пожаре в торговом здании в Щербинке, в недостроенном помещении загорелись покрышки и картон. По рассказам местных жителей, по всему московскому району Южное Бутово распространился едкий дым и стойкий запах гари.