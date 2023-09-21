МЧС опубликовала кадры тушения мощного пожара в Щербинке

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По сообщению МЧС России, пожарные продолжают ликвидацию возгорания в недостроенном торговом здании в Щербинке. Для помощи в тушении пожара к месту происшествия направили вертолет Ка-32 МАЦ.

«Всего на месте работают 158 человек и 46 единиц техники. В том числе, вертолет Ка-32 МАЦ», - сказали в службе.

В МЧС добавили, что огонь распространился далее на кровлю и теперь занял территорию на общей площади равной 200 квадратным метрам.

Напомним, сегодня днем в МЧС России сообщили о пожаре в торговом здании в Щербинке, в недостроенном помещении загорелись покрышки и картон. По рассказам местных жителей, по всему московскому району Южное Бутово распространился едкий дым и стойкий запах гари.