Политолог Бредихин назвал Залужного возможным преемником Зеленского

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Уголовное представление главкома ВСУ Валерия Залужного - попытка Владимира Зеленского зачистить электоральное поле от конкурентов. Об этом «Звезде» рассказал политолог, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. С его слов, Залужный рассматривается Западом в качестве возможного преемника Зеленского.

«Залужного, Садового и Арестовича сейчас смотрят на роль сменщика Зеленского. Мы видели недавно визит Бориса Джонсона во Львов, где он встречался с Садовым. Мы видим, что Залужного не списывают со счетов и считают его американским ставленником и сменщиком Зеленского. Мы видим активность и других украинских политиков. Как результат, возможна в ближайшей перспективе замена Зеленского. Таким образом он пытается зачистить конкурентов, задерживая их и помещая под арест политиков и военных», - рассказал Бредихин.

То, что Запад охладел к кандидатуре Владимира Зеленского, видно по программе его посещения Совбеза ООН, подчеркнул политолог.

«В рамках визита Зеленского в США ожидается крайне низкая активность и неодобрение американских политиков. Ему не дают выступать и просить деньги», - уточнил он.

О том, что Валерий Залужный оказался под следствием, ранее сообщила украинская служба ВВС. Генерала обвиняют в сдаче южных регионов страны. Пока никакого процессуального статуса у Залужного нет, но его уже допрашивают следователи.