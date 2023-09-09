Джонсону вручили докторскую степень Львовского университета имени Франко

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского национального университета имени Ивана Франко. Соответствующий диплом ему вручили во время поездки на Украину.

На торжественной церемонии его запечатлели в специальном плаще и шляпе. Стоит отметить, что докторская степень может присуждаться лицу, не имеющему связей с академическим учреждением, которое эту степень присуждает.

О прибытии Джонсона в Киев стало известно накануне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который называет экс-премьера Великобритании своим другом. В должности главы британского кабмина Борис Джонсон побывал на Украине трижды в 2022 году.