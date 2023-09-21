Главком ВСУ Залужный может оказаться под следствием за оставление юга Украины

По данным украинской службы ВВС, расследование уголовного дела идет уже полтора года, а Валерий Залужный общается со следователями.

© Фото: Ukrainian Presidential Press Off, KeystonePressAgency, Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела по оставлению южных регионов. Об этом сообщает украинская служба BBC.

По данным телеканала, следствие по делу идет полтора года, а сам Залужный уже общался со следователями. Пока никакого процессуального статуса по делу у главкома ВСУ нет. Ведутся допросы военного командования и гражданских властей.

Ранее Валерий Залужный призвал коллективный Запад усилить поддержку Украины и начать дополнительные оружейные поставки, чтобы обеспечить успех контрнаступления. Кроме того, Залужный признался, что его бесят высказывания о медленных темпах наступления. Главком ВСУ также рассказал про превосходство России над Украиной в авиации и боеприпасах.