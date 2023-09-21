Правительство РФ с 21 сентября вводит ограничения на экспорт топлива

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Российский кабмин с 21 сентября вводит ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальных правовых актов. Запрет распространяется на поставки в страны ЕАЭС в рамках межправсоглашений, балансов или протоколов; на поставки для оказания гумпомощи; на поставки в рамках международных соглашений; на транзитные поставки.

Также запрет распространяется на экспорт топлива в технологических емкостях и на поставки бензина и дизеля воинским формированиям на территории других государств и т. д. Более подробный перечень ограничений указан в постановлении.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров автомобильного топлива. Кроме того, Новак поручил Минэнерго и ФАС продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива, в том числе на биржевых торгах. Кроме того, Александр Новак предположил, что цены на бензин в России стабилизируются после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.