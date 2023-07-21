Новак рассказал, когда стабилизируются цены на бензин

По словам Новака, по дизельному топливу особых проблем с объемами и ценами нет.

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что цены на бензин в Российской Федерации стабилизируются после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

«Сейчас должны выйти заводы с ремонтов, соответственно объемы поступления топлива на биржу увеличатся, ситуация стабилизируется»,- заверил Александр Новак.

Он также уточнил, что особых проблем, связанных с объемами и ценами на дизельное топливо, нет. Согласно его словам, цены на АЗС на бензин и дизель возрастают на уровне инфляции.

Российский вице-премьер добавил, что на данный момент усилия властей направлены на стабилизацию ситуации на бирже.

Ранее финансовый аналитик Владимир Чернов рассказывал, что сокращение поставок нефти Россией за границу обеспечит отечественный рынок дополнительными объемами нефти. Александр Новак до этого сообщал, что с августа Российская Федерация будет сокращать поставки нефти за границу на 500 тысяч баррелей в сутки.