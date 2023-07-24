Новак поддержал идею Минэнерго ограничить число экспортеров бензина

Как считают регуляторы и участники рынка, серый экспорт бензина стал одной из причин роста оптовых цен на топливо.

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Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. Соответствующее заявление Новак сделал по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Кроме того, зампред правительства поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями, чтобы те увеличивали объемы продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе на биржевых торгах.

Министерство энергетики ранее сообщило о намерении ограничить количество экспортеров, чтобы пресечь схемы серого экспорта. По информации издания «Коммерсантъ», министерство обсуждает с правительством проект документа, который предполагает введение закрытого списка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которым будет разрешено поставлять бензин на экспорт.

Как считают регуляторы и участники рынка, серый экспорт бензина стал одной из причин резкого роста оптовых цен на топливо.

Ранее Александр Новак заявил, что цены на бензин в России стабилизируются после окончания ремонтов на НПЗ. Он сказал также, что власти работают над стабилизацией ситуации на бирже.