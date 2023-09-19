Серов заявил, что Игорь Николаев лег на диагностику «пощупать себя»
Новости о самочувствии 63-летнего артиста Серов назвал «журналистским ажиотажем».
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Народный артист РФ Александр Серов в беседе со «Звездой» опроверг сообщения о тяжелом состоянии Игоря Николаева и о его операции.
По его словам, музыкант лег для того, чтобы обследоваться, проверить свое здоровье.
Тревожные сообщения о самочувствии 63-летнего артиста Серов назвал «журналистским ажиотажем».
«Да все нормально...По моей информации, лег просто для того, чтобы диагностику сделать. Все, как обычно, человек лег просто посмотреть, пощупать себя, что там происходит», - сказал певец.
Ранее Telegram-канал 112 утверждал, что Николаев находится в реанимации в тяжелом состоянии и что ему провели сложную операцию на сердце.