Серов заявил, что Игорь Николаев лег на диагностику «пощупать себя»

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Народный артист РФ Александр Серов в беседе со «Звездой» опроверг сообщения о тяжелом состоянии Игоря Николаева и о его операции.

По его словам, музыкант лег для того, чтобы обследоваться, проверить свое здоровье.

Тревожные сообщения о самочувствии 63-летнего артиста Серов назвал «журналистским ажиотажем».

«Да все нормально...По моей информации, лег просто для того, чтобы диагностику сделать. Все, как обычно, человек лег просто посмотреть, пощупать себя, что там происходит», - сказал певец.

Ранее Telegram-канал 112 утверждал, что Николаев находится в реанимации в тяжелом состоянии и что ему провели сложную операцию на сердце.