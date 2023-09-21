Вильфанд пообещал в октябре бабье лето в Москве и теплое Черное море

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В регионах России в ближайшие несколько дней сохранятся высокие температурные значения, а бархатный сезон на курортах Черного моря в этом году будет длиться до конца первой декады октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой».

«Температура воды на побережье Черного моря +24...+26 градусов, это самый настоящий бархатный сезон, когда нежаркая погода и очень комфортная температура воды», - поделился синоптик.

По сообщению эксперта, на европейской части России и в столичном регионе сохранится теплая погода, несвойственная для этих широт в сентябре, что еще не является бабьим летом. Его не стоит ожидать в Москве раньше октября. Для начала жителям и гостям столицы необходимо почувствовать на себе резкое ухудшение погоды и выпадение осадков, после чего в город придет некоторое потепление и бабье лето.

Вильфанд также добавил, что рекордно высокие температурные показатели на этой неделе в России объясняются тем, что воздушные массы будут перемещаться с севера Африки, где очень жаркий воздух. А также это связано с небольшим количеством или отсутствием облаков, которые, соответственно, не будут рассеивать и поглощать солнечную энергию.

В связи с подобными летними днями в Москве тепло в квартирах столичных жителей можно также ожидать не раньше октября. Среднесуточная температура воздуха в столице в течение пяти дней не должна превышать восьми градусов.