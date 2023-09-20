Впервые с 1937 года в Москве самое жаркое 20 сентября

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В Москве 20 сентября был побит климатический рекорд впервые с 1937 года, температура составила +24,3 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Такого тепла не было 86 лет! К 15.00 на базовой метеостанции ВДНХ +24,3», - написал синоптик в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, прежний рекорд для сентября в столичном регионе держался с 1937 года, температура на тот момент составила 24,2 градуса со знаком плюс. Подобные высокие температуры даже теплее климатической нормы для июля (+23,1 градус).

Он также добавил, что теплая «летняя» погода в Москве продолжится до конца этой недели. Что касается Подмосковья, наиболее высокая температура, 26 градусов выше нуля, отмечается в Коломне.

Ранее в столице на этой неделе прогнозировали небывалую «субтропическую» жару, которую москвичи не видели почти 100 лет.