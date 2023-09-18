В стране и мире Синоптик Макарова рассказала, когда в квартиры москвичей подадут тепло Ян Брацкий Обычно тепло в квартиры подается тогда, когда среднесуточная температура в течении пяти дней не превышает восьми градусов. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Мария Девахина, РИА Новости Читайте нас на: Тепло в квартирах москвичей появится не раньше начала октября. С таким предположением выступила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. «В Москве это первое октября, когда среднесуточные температуры переходят через восемь градусов в сторону более низких значений. Сейчас пока не представляется возможным говорить об октябре», - рассказала Макарова. Сейчас на территории столичного региона среднесуточная температура составляет 10 градусов, сообщила синоптик. «Ближайшие пять дней у нас теплая погода и выше нормы. Норма около 10 градусов, но пока погода будет теплее этой нормы», - отметила она. Накануне ведущий сотрудник центра погода «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о небывалой субтропической жаре, которой в России не было почти 100 лет. Экспертное мнение и аналитика