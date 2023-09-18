Синоптик Макарова рассказала, когда в квартиры москвичей подадут тепло
Тепло в квартирах москвичей появится не раньше начала октября. С таким предположением выступила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В Москве это первое октября, когда среднесуточные температуры переходят через восемь градусов в сторону более низких значений. Сейчас пока не представляется возможным говорить об октябре», - рассказала Макарова.
Сейчас на территории столичного региона среднесуточная температура составляет 10 градусов, сообщила синоптик.
«Ближайшие пять дней у нас теплая погода и выше нормы. Норма около 10 градусов, но пока погода будет теплее этой нормы», - отметила она.
Накануне ведущий сотрудник центра погода «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о небывалой субтропической жаре, которой в России не было почти 100 лет.