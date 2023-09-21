Автоэксперт Кадаков разъяснил, кто будет оплачивать штраф за пассажира без ремня
В Москве непристегнутых пассажиров начали ловить 206 камер с нейросетью.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков разъяснил в беседе со «Звездой», на кого будут выписать штраф за непристегнутого пассажира.
Напомним, ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что штраф за такое нарушение составит 1000 рублей.
«Штраф приходит не водителю, а собственнику. Собственник должен платить не только за водителя, но и за пассажира», - сказал он.
В случае с каршерингом, водитель авто впоследствии должен будет оплатить задолженность перед сервисом аренды и за себя, и за пассажира, добавил Кадаков.
Ранее стало известно, что камеры на дорогах Москвы начали фиксировать непристегнутых пассажиров.
Теперь такие нарушения будут ловить 206 комплексов, оснащенных нейросетью.