Автоэксперт Кадаков разъяснил, кто будет оплачивать штраф за пассажира без ремня

В Москве непристегнутых пассажиров начали ловить 206 камер с нейросетью.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков разъяснил в беседе со «Звездой», на кого будут выписать штраф за непристегнутого пассажира.

Напомним, ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что штраф за такое нарушение составит 1000 рублей.

«Штраф приходит не водителю, а собственнику. Собственник должен платить не только за водителя, но и за пассажира», - сказал он.

В случае с каршерингом, водитель авто впоследствии должен будет оплатить задолженность перед сервисом аренды и за себя, и за пассажира, добавил Кадаков.

Ранее стало известно, что камеры на дорогах Москвы начали фиксировать непристегнутых пассажиров.

Теперь такие нарушения будут ловить 206 комплексов, оснащенных нейросетью.