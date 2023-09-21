Саудовская Аравия заявила, что создаст ядерное оружие, если оно появится у Ирана

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что королевство будет вынуждено создать собственное ядерное оружие, если таковое появится у Ирана. Он заявил это в интервью Fox News.

В качестве аргументов для подобного решения он привел необходимость балансировки сил и обеспечение безопасности.

«Мир не может увидеть еще одну Хиросиму. Если мир увидит гибель 100 тысяч человек, это означает, что вы находитесь в войне с остальным миром», - отметил при этом Мухаммед бен Сальман.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп констатировал, что с Россией необходимо ладить, так как она обладает большим ядерным арсеналом.

А советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа оценил последствия возможной передачи Украине западного ядерного оружия.