Трамп заявил, что ладить с Россией нужно из-за большого числа ядерного оружия

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Бывший американский президент Дональд Трамп заявили, что ладить с Россией - это хорошо. По его словам, у РФ ядерного оружия больше, чем у Соединенных Штатов.

«Нет, ладить — это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше», - цитирует РИА Новости слова Трампа.

Напомним, ранее экс-президент заявил, что сейчас США «движутся в ад». Кроме того все больше государств теряют доверие к доллару, который может перестать быть мировым стандартом валюты, и это, по словам Трампа, обернется для американцев катастрофой.

Также ранее Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине «вскоре после того», как станет президентом. Бывший руководитель страны заявил, что только он способен предотвратить Третью мировую войну.