В стране и мире Карчаа оценил последствия возможной передачи Украине западного ядерного оружия Алексей Курильченко По мнению специалиста, наличие у Украины ядерных вооружений приблизит наступление Апокалипсиса. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа оценил возможность передачи Украине западного ядерного вооружения. В эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» специалист заявил, что подобный сценарий может привести к концу света. «Здесь пока мой мозг отказывается в это верить. Я вспомнил один ролик - когда где-то в Африке обезьяне дали автомат. Что она натворила с этим автоматом! Примерно то же самое будет, если этим людям передадут либо ядерное оружие, либо ядерные заряды для последующего применения. Я думаю, что история Апокалипсиса в этом случае станет реальной. Не думаю, что они (Запад. - Прим.ред.) пойдет на это», - заявил Карчаа. Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что вопрос о вероятности ядерного конфликта между Россией и странами коллективного Запада необходимо адресовать тем, кто ежедневно твердит о необходимости нанести Москве стратегическое поражение. Подобная риторика предельно агрессивна, западные правительства повторяют ее как заклинание, напомнил глава МИД России. Экспертное мнение и аналитика