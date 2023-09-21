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Отсек с пусковыми установками для «Калибров» на «Гремящем» показали изнутри

Олег Лавров
11:35 21.09.2023
У берегов Чукотки проходят масштабные учения Тихоокеанского флота под названием «Финвал-2023». На корвете «Гремящий», который принимает участие в них, находится наша съемочная группа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На учениях в Анадырском заливе экипаж «Гремящего» почти ежедневно проводит электронные пуски. Корвет является носителем ракет «Калибр». В бою «Калибры» неоднократно доказывали свою эффективность. Крылатые ракеты поражали цели на значительном удалении. На учениях «Финвал-2023» «крылатый испепелитель» поставит новый рекорд. После финальной проверки готовности всех систем ударного комплекса корабль занимает район огневой позиции.

Мишень - списанное судно. Оно находится на расстоянии 280 километров. Обойдя условные системы ПВО, ракета точно бьет в цель. Без внимания со стороны мировой общественности учения Тихоокеанского флота не остались. После того как на полигоне боевой подготовки в Беринговом море всплыла наша подводная лодка К-150 «Томск», в районе проведения учений появились американский базовый патрульный самолет «Посейдон» и сторожевой корабль береговой охраны «Кимбл».

Предлогом для нахождения в этом секторе американских военных стало их судно, издали напоминающее рыболовное. Действительно ли оно гражданское или разведчик, напичканный аппаратурой, вопрос отрытый. Главное - Тихоокеанский флот предупредил о проведении учений в этом районе заблаговременно. О приближении непрошеных гостей на «Гремящем» знали заранее.

«По пеленгу 90 на дистанции 117 километров на высоте 3 000 метров. На запросы неоднократно не отвечал, просьбы покинуть район проигнорировал», - сообщил старший радиометрист Максим Ахмадеев.

На подлодке «Томск» началась предстартовая подготовка. Стрельбу АПЛ будет производить из подводного положения крылатыми противокорабельными ракетами «Гранит». «Гранит» появляется из морской пучины, вода вспенивается. Следом выходит вторая крылатая ракета. Через несколько минут одна из ракет достигает цели. Вторую, по замыслу учений, ликвидирует МиГ-31, поднятый по тревоге с аэродрома на Чукотке.

Вместе с «Томском» по судну-мишени производит выстрел флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Противокорабельная ракета «Вулкан» поразила цель. Следом судно пронизывает «Оникс», пущенный с мыса Чаплина береговым ракетным комплексом «Бастион». Таким образом, мишень единовременно поразили три ракеты, выпущенные с берега, с воды и из-под воды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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