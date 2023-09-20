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Корвет «Гремящий» поразил корабль условного противника ракетой «Калибр»

06:00 20.09.2023
Морская мишень находилась на дальности свыше 300 километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка продолжается учение сил Тихоокеанского флота «Финвал-2023» по защите коммуникаций Северного морского пути. Оно проводится под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, отметили в Министерстве обороны РФ.

В рамках учения отработали удар по кораблю условного противника, приблизившегося к границе территориальных вод России. Экипаж корвета «Гремящий» выпустил крылатые ракеты «Калибр» по морской мишени, находившейся на дальности свыше 300 километров. Цель была поражена.

В учении «Финвал-2023» участвуют порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе: надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, морская авиация, бронетехника и береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Ранее экипажи самолетов МиГ-31 отработали уничтожение воздушных целей ракетами класса «воздух-воздух». В ходе учения отрабатывались действия по противовоздушной обороне полуострова Чукотка от воздушного нападения условного противника.

Для перехвата крылатых ракет-мишеней с аэродрома Анадырь были подняты два дежурных истребителя. После уничтожения целей они вернулись на аэродром базирования.

Также в ходе маневров успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции в северо-восточной части Берингова моря.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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