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Экипажи МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты в небе над Чукоткой

06:00 19.09.2023
В ходе маневров были успешно выполнены стрельбы крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции в северо-восточной части Берингова моря.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи истребителей МиГ-31 отработали уничтожение воздушных целей ракетами класса «воздух-воздух» в ходе тактических учений сил (войск) Тихоокеанского флота «Финвал-2023» по защите коммуникаций Северного морского пути. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе учения отрабатывались действия по противовоздушной обороне полуострова Чукотка от воздушного нападения условного противника. Для перехвата крылатых ракет-мишеней с аэродрома Анадырь были подняты два дежурных истребителя МиГ-31. После уничтожения целей самолеты вернулись на аэродром базирования.

В ходе маневров были успешно выполнены стрельбы крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции в северо-восточной части Берингова моря.

Тактическое учение «Финвал-2023» проводится в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова. В нем участвуют около 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, включая надводные корабли и подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Первым эпизодом учения стали боевые упражнения по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря. Ракетный удар по условному противнику наносили гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный ракетный крейсер «Томск», а также береговой ракетный комплекс «Бастион».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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