Делегация армян Карабаха прибыла на переговоры с представителями Баку

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Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в азербайджанский город Евлах, где сегодня пройдут переговоры с представителями Баку.

«Представители армянского населения Карабаха, которые согласились на переговоры с азербайджанской стороной, прибыли в Евлахский район для встречи», - передает азербайджанское Общественное телевидение.

Отмечается, что стороны сопровождают российские миротворцы совместно с сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана.

Вчера днем в Минобороны России сообщили, что при посредничестве российских миротворцев азербайджанская сторона и представители Нагорного Карабаха достигли договоренности о полном прекращении боевых действий. В МО РФ уточнили, что реализацию этих договоренностей будут осуществлять в координации с командованием российского миротворческого контингента.

Сегодня утром в российском оборонном ведомстве заявили, что РМК продолжает выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха. Кроме того, с начала активных боевых действий миротворцы РФ эвакуировали мирных жителей из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. По данным министерства, в общей сложности в расположение РМК было доставлено около 5 000 человек.