В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Делегация армян Карабаха прибыла на переговоры с представителями Баку

Максим Крюков
10:26 21.09.2023
Встреча делегации армян Нагорного Карабаха и представителей Азербайджана проходит в Евлахе.
Делегация армян Карабаха прибыла на переговоры с представителями Баку
© Фото: reartsakh, Telegram
Читайте нас на:

Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в азербайджанский город Евлах, где сегодня пройдут переговоры с представителями Баку.

«Представители армянского населения Карабаха, которые согласились на переговоры с азербайджанской стороной, прибыли в Евлахский район для встречи», - передает азербайджанское Общественное телевидение.

Отмечается, что стороны сопровождают российские миротворцы совместно с сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана.

Вчера днем в Минобороны России сообщили, что при посредничестве российских миротворцев азербайджанская сторона и представители Нагорного Карабаха достигли договоренности о полном прекращении боевых действий. В МО РФ уточнили, что реализацию этих договоренностей будут осуществлять в координации с командованием российского миротворческого контингента.

Сегодня утром в российском оборонном ведомстве заявили, что РМК продолжает выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха. Кроме того, с начала активных боевых действий миротворцы РФ эвакуировали мирных жителей из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. По данным министерства, в общей сложности в расположение РМК было доставлено около 5 000 человек.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:25 В стране и мире
Видео
Спасатели закончили поисковые работы и разбор завалов в Балашихе
06:06 В стране и мире
Видео
Российские миротворцы эвакуировали 5 тысяч человек в Карабахе
04:01 В стране и мире
В Пентагоне заявили об окончании эпохи превосходства США в военных технологиях
03:52 В стране и мире
В Египте под водой нашли древний храм богини Афродиты
02:18 В стране и мире
Bild: Шольц выступил перед практически пустым залом Генассамблеи ООН
Популярное
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Видео
Козлы подрались прямо на капоте авто в московском Бутово
Видео
В Санкт-Петербурге самосвал насмерть переехал мужчину на самокате
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.