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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выразил обеспокоенность в связи с угрозами российским журналистам со стороны представителя ВСУ, трансгендера Сары Эштон-Чирилло. Она пообещала им скорейшую расправу. В связи с этим Фадеев обратился в Следственный комитет и ФСБ с просьбой проверить ее высказывания.

«Считаю, что Следственный комитет России без труда увидит здесь признаки преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса РФ», - сообщает слова Фадеева Telegram-канал СПЧ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова тоже прокомментировала угрозы Чирилло и назвала их еще одним доказательством террористического характера киевского режима. Она написала в своем Telegram-канале, что сложившаяся ситуация напоминает зомби-апокалипсис.

Ранее стало известно, что российских журналистов не пустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Индии. Захарова назвала инцидент расовой дискриминацией и вопиющим проявлением агрессивного национализма.