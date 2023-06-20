В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Хантер Байден признал себя виновным в неуплате налогов

Анастасия Бобылева
22:59 20.06.2023
В рамках сделки с Минюстом Хантера Байдена могут освободить от обвинения по делу о нарушении правил хранения оружия в 2018 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CNP AdMedia Globallookpress
Читайте нас на:

Сын президента США Хантер Байден признал себя виновным в умышленной неуплате налогов. Как сообщает New York Times, он пошел на сделку с Минюстом, чтобы избежать тюремного заключения.

В связи с этим может быть прекращено судебное преследование по еще одному эпизоду, связанному с нарушением правил хранения оружия. В 2018 году стало известно, что, владея револьвером, Хантер Байден употреблял наркотики. Сделка будет действовать, если Хантер Байден сможет обойтись без наркотиков в течение двух лет и навсегда откажется от владения оружием.

Договоренность должен одобрить федеральный судья.

Ранее в Белом доме сообщили, что у сына американского лидера был доступ к гаражу, в котором нашли секретные бумаги. В частности, речь шла о документах с информацией разведки по Украине.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:54 В стране и мире
В США заявили, что изначально брали в расчет гибель украинцев в ходе контрнаступления
21:10 В стране и мире
Набиуллина заявила, что экономика РФ скоро выйдет на уровень активности 2021 года
20:22 В стране и мире
Путин поручил не позднее 2025 года начать реконструкцию канала имени Москвы
18:18 В стране и мире
Видео
Путин побывал внутри электрического речного трамвая, который будет курсировать по Москве-реке
17:19 Армия
Замминистра обороны Цаликов поздравил коллектив госпиталя имени Вишневского с 55-летием
Популярное
Видео
Путин побывал внутри электрического речного трамвая, который будет курсировать по Москве-реке
BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
ФСБ пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.