Хантер Байден признал себя виновным в неуплате налогов

В рамках сделки с Минюстом Хантера Байдена могут освободить от обвинения по делу о нарушении правил хранения оружия в 2018 году.

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Сын президента США Хантер Байден признал себя виновным в умышленной неуплате налогов. Как сообщает New York Times, он пошел на сделку с Минюстом, чтобы избежать тюремного заключения.

В связи с этим может быть прекращено судебное преследование по еще одному эпизоду, связанному с нарушением правил хранения оружия. В 2018 году стало известно, что, владея револьвером, Хантер Байден употреблял наркотики. Сделка будет действовать, если Хантер Байден сможет обойтись без наркотиков в течение двух лет и навсегда откажется от владения оружием.

Договоренность должен одобрить федеральный судья.

Ранее в Белом доме сообщили, что у сына американского лидера был доступ к гаражу, в котором нашли секретные бумаги. В частности, речь шла о документах с информацией разведки по Украине.