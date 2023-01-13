У сына Байдена Хантера был доступ к гаражу, в котором нашли секретные бумаги

Ранее в Белом доме сообщили, что еще одна порция важных бумаг была найдена в доме Джо Байдена в Уилмингтоне.

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У сына американского лидера Джо Байдена Хантера была возможность зайти в гараж во дворе частного дома в Уилмингтоне, где ранее были найдены секретные бумаги, передает Fox News, ссылаясь на документы и письма.

«Электронные письма...указывают на то, что Байден-младший указал адрес своего отца в Уилмингтоне...в качестве адреса своего постоянного места жительства для кредитной карты и учетной записи Apple в 2018 и 2019 годах соответственно», - сообщает телеканал.

Напомним, что в Соединенных Штатах разразился скандал после того, как в офисе Байдена в Вашингтоне нашли бумаги с секретными данными. По информации некоторых изданий, в документах, в частности, речь шла об информации разведки по Украине.

Впоследствии в Белом доме сообщили, что еще одна порция важных бумаг найдена в доме Байдена в гаражном помещении. Сам президент Штатов заявил, что удивился находке, а о содержании документов ему было неизвестно.

Республиканцы из Конгресса считают, что Байден намеренно украл секретные данные и спрятал их у себя. Они заявили, что проведут расследование и добьются того, чтобы американский лидер ответил за это.

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