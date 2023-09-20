Шойгу заявил о готовности продолжать укреплять безопасность на Ближнем Востоке

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что сегодня диалог между РФ и Ираном развивается особенно интенсивно.

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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на переговорах со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани заявил о готовности к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Как отметил глава МО РФ, в настоящее время российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно. По его словам, это во многом обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами двух стран.

Глава российского оборонного ведомства также подчеркнул, что высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества.

Напомним, накануне Сергей Шойгу прибыл в Тегеран, где возглавляет российскую делегацию для проведения переговоров. В Минобороны России отметили, что данная встреча станет важным этапом развития сотрудничества Москвы и Тегерана. О том, как прошел первый день визита Министра обороны РФ в Иран, рассказала «Звезда».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.