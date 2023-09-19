В стране и мире Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана Министр обороны РФ возглавил российскую делегацию. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран. Шойгу возглавляет российскую делегацию для проведения переговоров. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики», - говорится в сообщении. Российское оборонное ведомство добавило, что визит будет способствовать укреплению военных связей между двумя странами и станет важным этапом развития сотрудничества Москвы и Тегерана. Церемония официальной встречи делегации из России состоялась у главного здания Генштаба ВС Ирана. В ней участвовали рота почетного караула, а также оркестр. Шойгу приветствовал начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили фрегат ТОФ «Маршал Шапошников». Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика