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Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана

15:44 19.09.2023
Министр обороны РФ возглавил российскую делегацию.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран. Шойгу возглавляет российскую делегацию для проведения переговоров. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики», - говорится в сообщении. 

Российское оборонное ведомство добавило, что визит будет способствовать укреплению военных связей между двумя странами и станет важным этапом развития сотрудничества Москвы и Тегерана. 

Церемония официальной встречи делегации из России состоялась у главного здания Генштаба ВС Ирана. В ней участвовали рота почетного караула, а также оркестр. Шойгу приветствовал начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили фрегат ТОФ «Маршал Шапошников».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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